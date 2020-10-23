На 3-й Дачной снесут павильон с пекарней

Вскоре пекарни на 3-й Дачной может не стать Фото: Екатерина Семенова

В Саратове могут снести еще один незаконный павильон на 3-й Дачной.

Как сообщил глава города Михаил Исаев в своем Инстаграм, Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск администрации Саратова к ООО «Славянский рай» об устранении препятствий в пользовании земельным участком, расположенном на проспекте 50 Лет Октября, 93з.

На этой земле расположен павильон с вывеской «Пекарня». Через месяц его снесут, если директор ООО Олег Комаров не обжалует решение.

Напомним, павильоны на 3-й Дачной убирали еще пару лет

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