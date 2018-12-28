На 3-й Дачной в Саратове сносят павильоны

СЕГОДНЯ 11:52 2018-12-28T12:17:35+03:00

На этот раз будут демонтировать павильон салона «Связной» и офис микрокредитования «Быстро деньги»

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Днем 28 декабря на 3-ю Дачную прибыли судебные приставы, представители администрации Ленинского района Саратова и компании, занимающейся демонтажом строений.

- К сегодняшнему дню истек указанный в договоре срок аренды этого земельного участка. В ходе осмотра выяснилось, что здесь же расположены два помещения компаний «Связной» и «Быстроденьги». После того, как неделю назад этим компаниям отключили свет и вручили требование добровольно освободить помещения, они съехали, — рассказали «КП-Саратов» представители Ленинского отдела судебных приставов.

Сейчас строители уже вскрыли двери магазина «Связной» и приступили к демонтажу строения.

Ранее, в ноябре этого года, на 3 Дачной уже сносили ларьки, у которых истек срок аренды участка.

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