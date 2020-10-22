Обвиняемая Наталья Мазина уволилась с поста главврача областной больницы

Наталья Мазина. Фото из телеграм-канала «Пара слов»

Экс-министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина уволилась с поста главврача областной клинической больницы.

Депутат Госдумы Николай Панков написал в своем телеграм-канале «Пара слов», что считает это решение верным.

- Она сможет использовать это время для своей защиты в судебном процессе, — отметил парламентарий.

Напомним, Мазину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке аппаратов УЗИ для медучреждений. Следствие считает, что она приняла технику, эксплуатация которой невозможна. Тем самым бюджету был причинен ущерб на 53 млн рублей.

Исполнять обязанности главврача ОКБ будет заместитель по медицинской части Елена Стифорова.

По словам Панкова, она уже замещала эту должность, ее знает коллектив, а врачи и пациенты отзываются положительно.

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