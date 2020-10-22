Бусаргин о коронавирусе: необходимо быть готовым к любым вызовам

Сегодня, 22 октября, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что ситуация остается напряженной.

- Необходимо быть готовым к любым вызовам. В области действуют ограничения в связи с угрозой распространения COVID-19. Наша общая задача — добиться полного исполнения рекомендаций Роспотребнадзора, — отметил Бусаргин.

Он рассказал о совещании с представителями аптечных сетей. Они сообщили, что лекарства есть на складах, но люди мгновенно все скупают, причем здоровые. Переговоры с поставщиками привели к тому, что объемы отгрузки препаратов в Саратовскую область будут увеличены.

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