В Саратовской области создадут дополнительные бригады санитарной авиации

В Саратовской области организуют дополнительные бригады санитарной авиации. Основная цель — обеспечить все районы скорой специализированной помощью. Об этом «КП-Саратов» рассказал первый заместитель министра здравоохранения региона Станислав Шувалов. Преобразования осуществляются в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В настоящий момент работают бригады санавиации при областной клинической больнице и детской областной клинической больнице.

- Чтобы мы могли увеличить доступность бригад санитарной авиации, по поручению губернатора уже создана служба санитарной авиации в Энгельсской городской клинической больнице, которая закрывает направление Ершов — Дергачи. Создана бригада санитарной авиации в Балаковской городской клинической больнице. Там медики закрывают направления в сторону Перелюба, Хвалынска, Духовницкого района. Это их зона ответственности. Это не значит, что из Саратова нельзя послать бригаду. Каждый раз диспетчер санитарной авиации принимает решения, откуда будет быстрее. Мы также планируем сделать такой же пост в Балашове, чтобы мы могли покрыть всю область сетью таких выездных бригад, — рассказал Шувалов.