Бусаргин о дефиците лекарств в аптеках Саратова: Только в одной был прописываемый врачом препарат

Фото из Инстаграм Романа Бусаргина
Сегодня, 22 октября, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин проверил аптеки Саратова на наличие противовирусных препаратов.
Как он сообщил на своей странице в Инстаграм, на дефицит жаловались местные жители. Для проверки Бусаргин решил выбрать несколько аптек разного ценового сегмента.
- Только в одной аптеке был один препарат из тех, что прописывают врачи. Туда лекарства поставляют чаще всего, но, по словам провизора, очень быстро скупают. В других точках пока ситуация с поставками сложная, — заключил председатель правительства.
По его словам, вопрос на особом контроле. Сегодня пройдет встреча с представителями аптечных сетей и складов. «Решение есть, в ближайшие дни ситуация должна поменяться».
Напомним, вчера Минздрав Саратовской области призвал граждан не создавать искусственный дефицит, скупая препараты в аптеках.
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