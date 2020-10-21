В Саратовской области 3,5 тысячи человек болеют коронавирусом дома

Сегодня, 21 октября, на брифинге в Минздраве Саратовской области рассказали статистику по коронавирусу.

Как сообщил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов, зарегистрировано 18 576 случаев инфекции. Женщин болеет больше — 11 382, это 61,3% от всех заражений.

В стационарах лежат 3 153 человека, из них 1 873 — с коронавирусом, пневмония наблюдается у 3 049 пациентов, из которых с COVID-19 всего 1 830. На кислородной поддержке 466 человек, 218 — на ИВЛ.

Дома лечатся 3 523 зараженных коронавирусом.

- Хочу заострить внимание населения, что есть проблемы с лекарствами в аптеках. По данным вопросам выполняется решение губернатора, но хочу сказать, что запасаться препаратами впрок не надо, так как они имеют срок годности и нельзя заранее знать, кому какие лекарства понадобятся, — подчеркнул Шувалов.

Он попросил граждан не создавать искусственный дефицит, тогда медикаментов хватит всем.

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