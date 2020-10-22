В Саратове новый рекорд по коронавирусу: заболели 183 человека за сутки

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Тесты выявили 183 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом к утру 22 августа объявили в оперштабе Саратовской области. Это новый рекорд на уровне суточного заражения.

Ровно 100 человек заразились в Саратове. В Балаковском районе — 13, в Энгельсе — 12.

Общее количество заболевших коронавирусом составляет в Саратовской области 18 774. Выздоровели с начала эпидемии 12 564 пациентов, за сутки — 137.

Среди заболевших 120 контактных лиц, 63 — с неустановленным источником заражения, с признаками ОРВИ — 111.