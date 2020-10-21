Радаев остался недоволен темпами работ во Дворце водных видов спорта в Саратове

Дворец водных видов спорта в Саратове Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил ход строительства Дворца водных видов спорта в поселке Солнечный-2.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он остался недоволен темпами работ.

Сейчас там идет отделка фасада, в котором задействованы всего 14 человек. Из-за этого до сих пор не начались работы на боковых стенах. Глава региона отметил и нехватку укладчиков тротуарной плитки. Не благоустроена территория, имеются залежи строительного мусора.

- У подрядчика нет системной организации работ. Одновременно можно вести работу и по плитке, и по фасаду, и по входной группе. Уже началось похолодание, скоро пойдут дожди и снег. Если не хватает рабочих — привлекайте дополнительную бригаду и ускоряйте работы, — потребовал Валерий Радаев.

Он призвал поскорее заделать все технологические отверстия, застеклить окна, чтобы Дворец мог полностью отапливаться.

- Все работы организованы неэффективно. Тепло в полной мере так и не подано, а то, что есть, уходит из-за того, что контур до конца не закрыт. Пока что на объекте нет ни одной готовой комнаты. На вечер назначаю совещание по Дворцу водных видов спорта, — заявил глава региона по итогам осмотра.

Напомним, спортобъект должны сдать до конца года.

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