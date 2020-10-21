Глава Саратовского района Иван Бабошкин пожелал успехов новому председателю правительства Роману Бусаргину

Иван Бабошкин, глава Саратовского района Фото: Екатерина Семенова

Глава Саратовского района Иван Бабошкин прокомментировал согласование областной думой назначения Романа Бусаргина на должность председателя правительства региона.

- Сегодня состоялось заседание Саратовской областной думы, на котором была согласована кандидатура Романа Бусаргина на должность главы регионального правительства.

Несколько лет Роман Викторович возглавлял Управление ЖКХ, транспорта, строительства и связи в администрации Саратовского муниципального района.

Не понаслышке знаком с его стилем управления: четкая постановка задач и контроль за их исполнением, внимание к проблемам жителей, каждодневное взаимодействие с ними, решение самых насущных вопросов.

Однозначно, правительство возглавил профессионал, знающий свой предмет, профессионал, который ставит себе в приоритет благополучие жителей и решение вопросов в сфере здравоохранения, образования, экономики, дорожной сфере и ЖКХ и других.

Желаю Роману Викторовичу успехов в реализации поставленных задач! — заявил Бабошкин.

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