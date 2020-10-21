В Саратове руководители стали чаще предлагать нестандартный график работы

В Саратове вырос интерес работодателей к найму сотрудников на нестандартные графики, информирует 21 октября аналитический центр портала «Авито».

Так, показатели увеличились на 71% за III квартал и на 55% в годовом выражении

На 85% вырос интерес к найму сотрудников на работу вахтовым методом, а соискателей привлекали вакансии с графиком «неполный день» (+36%).

Как отметили специалисты «Авито», связано это с пандемией: работодателям пришлось перестраивать бизнес и они стали переходить на более гибкие форматы работы.

- Число запросов контактов работодателей по вакансиям с нестандартными графиками работы за год увеличилось в среднем на 48%, и на 11% - за квартал. Относительно небольшой рост в квартальном выражении объясняется несколькими факторами - часть россиян активно начала искать подработку ещё в прошлом квартале, часть - отдала предпочтению удалёнке на полный день или вышла на производства, а часть встала на биржу труда. В Саратове наибольший интерес у соискателей вызвали вакансии с графиком “неполный день” (+36% за квартал), - сообщили «КП-Саратов» специалисты портала.