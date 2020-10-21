Роман Бусаргин: Обойдемся без лишних слов

Романа Бусаргина депутаты согласовали на должность председателя правительства Саратовской области

Новый председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин коротко прокомментировал основные задачи, которые стоят перед ним. Он также поблагодарил депутатов, которые проголосовали за согласование его кандидатуры.

- Депутаты областной думы согласовали мою кандидатуру на должность Председателя Правительства. Благодарен за оказанное доверие Губернатору Валерию Радаеву и народным избранникам. Приложу все усилия, чтобы его оправдать.

Особое внимание в своем выступлении уделил вопросам здравоохранения, образования, экономики, занятости населения, дорожной сфере и ЖКХ. Это первоочередные задачи.

Обойдемся без лишних слов, предстоит много. Уверен, что вместе мы справимся, - написал Бусаргин в соцсетях.