В Саратове продолжается значительный прирост зараженных коронавирусом

В областном оперативном штабе отчитались о подтвержденных 165 новых случаев заражения COVID-19 на утро 21 октября. При этом за стуки выписаны 106 человек, нагрузка на медиков увеличилась еще на 50 пациентов.

Больше всего новых случаев в Саратове – 97, в Энгельсе - 13, в Балаково – 10.

Среди заболевших 100 человек тех, кто контактировал с ранее зараженными.

Половина новых случаев - 86 – с признаками ОРВИ.

Общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 18591 человек. Выздоровели с начала пандемии 12427 человек.