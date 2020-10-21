В Балаково горел «Замок»

Пожар в "Замке". Фото соцсетей
Вечером 20 октября в Балаково на пульт дежурного «01» гпоступил вызов на пожар. Горел «Замок» - популярное кафе на Саратовском шоссе.
На пожар выехали две спецмашины и девять огнеборцев. В результате дымящуюся башню потушили быстро, огонь успел охватить 7 кв метров. В основном пострадала лестница и внутренняя отделка.
Что стало причиной пожара – нападение неприятеля или нарушение в использовании электроприборов или проводки – пока не установлено.
Пожар в "Замке"
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