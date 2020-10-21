Панков считает, что Бусаргин сделает областное правительство более открытым

Напомним, сегодня региональные парламентарии согласовали кандидатуру Бусаргина на пост председателя областного правительства.

Панков напомнил, что с появлением Бусаргина в исполнительной власти губернии, многое стало меняться.

- С его приходом на должность зампреда начали вскрываться и пресекаться различные махинации в строительной сфере. Работа с обманутыми дольщиками стала приоритетной. Еще одна важная для него задача – наполнение областного бюджета, эффективное использование возможностей для развития региона. Он постоянно взаимодействует с жителями, откликается на их проблемы, и это может стать полезным примером для многих чиновников. И в целом сделать областное Правительство еще более открытым и доступным для людей. Желаю новых успехов в работе на благо наших жителей, - написал Панков в своем телеграмм-канале «Пара слов».