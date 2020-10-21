Бусаргин предложил правительству встречаться с бизнесменами еженедельно

Роман Бусаргин Фото: Александр Уриевский

Привлечению инвесторов необходимо уделить особое внимание, заявил и.о. главы саратовского правительства Роман Бусаргин, выступая с докладом 21 октября на внеочередном заседании областной думы. На этом заседании депутаты согласовали его кандидатуру на должность председателя правительства региона.

Бусаргин отметил, что инвесторам необходимо дать гарантии стабильности.

- Здесь, на мой взгляд, основная проблема связана с людьми, не готовыми обменивать свой контроль на инвестиции. Особенно это бросается в глаза на местах. Недопустимы ситуации, когда на выделение муниципальной площадки требуется 2 года, когда градостроительный план земельного участка инвестор получает через суд, систематически затягиваются процедуры внесения изменений в Правила землепользования и застройки и т.д. Коллеги, если говорить откровенно и честно, сейчас нет проблем с финансированием проектов, есть проблемы, связанные с компетенциями сотрудников и в целом желании того или иного органа власти реализовывать такие проекты, - сказал Бусаргин.

Он подчернил, что реализация инвестпроектов дает дополнительные рабочие места и стабильность для человека, который при наличии достойной зарплаты не спешит уезжать из региона.

- Здесь как раз важно доверие. Бизнес должен доверять власти, а не видеть в чиновниках преграды для своих проектов. И за это необходимо бороться. Уверен, что наладить диалог помогут еженедельные встречи с предпринимателями. Мы должны знать, какие у них есть идеи, как помочь с их реализацией, что следует изменить в своей работе, - предложил Бусаргин.