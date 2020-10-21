Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Саратове сына подозревают в убийстве отца

Труп обнаружен в квартире на улице Лунная
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий

Следователи СКР в Ленинском районе Саратова задержали 56-летнего мужчину. Он подозревается в том, что избил до смерти собственного отца.

Тело 79-летнего пенсионера обнаружено 19 октября в квартире на улице Лунная.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти стала тупая сочетанная травма тела. На голове умершего также зафиксированы следы избиения.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал