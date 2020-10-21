В Саратове сына подозревают в убийстве отца

Следователи СКР в Ленинском районе Саратова задержали 56-летнего мужчину. Он подозревается в том, что избил до смерти собственного отца.

Тело 79-летнего пенсионера обнаружено 19 октября в квартире на улице Лунная.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти стала тупая сочетанная травма тела. На голове умершего также зафиксированы следы избиения.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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