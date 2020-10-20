В Саратовской области через школу искусств проложили дорогу к стройке

В Балакове Саратовской области через территорию школы искусств проложили дорогу к возводимому объекту. На нескончаемый поток техники жители пожаловались депутату Госдумы Николаю Панкову. Он обратился в прокуратуру.

- Проверка, проведенная надзорным органом, подтвердила нарушения не только по обустройству подъездных путей. Стройплощадка не была должным образом огорожена, не было информации о ведении строительства. Отмечу, прокурор области Филипенко, как всегда, встал на сторону жителей. Руководству строительной организации внесено представление и возбуждено дело об административном правонарушении. Вопрос продолжаю вместе с жителями держать на контроле. Никакого дорожного движения и тем более перевозки грузов на школьной территории быть не должно, - написал Панков в своем телеграмм-канале «Пара слов».

Он отмети, что строительство рядом со школой в любом случае несет в себе потенциальную опасность, поэтому надо приложить максимум усилий, чтобы защитить детей и не допустить трагедий.