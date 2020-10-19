В Саратовской области из-за коронавируса могут продлить осенние каникулы

У саратовских детей могут продлиться осенние каникулы
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Саратовской области могут продлить осенние каникулы для школьников из-за коронавируса.
Как сообщила сегодня, 19 октября, на брифинге в Минздраве региона представитель Минобраза Елена Темникова, планово дети уйдут на отдых с 26 октября. Рассматривается вопрос об увеличении длительности каникул до 14 дней.
Окончиться они должны 5 ноября, но есть вероятность продления до 8 числа включительно.
По словам замруководителя областного Роспотребнадзора Надежды Матвеевой, сейчас нет необходимости массового перехода школ на дистанционное обучение.
Напомним, на дому учатся более полутора тыс. школьников Саратовской области.
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