Более 1,5 тысячи школьников Саратовской области перешли на «дистанционку» из-за коронавируса

В Саратовской области на дистанционное обучение полностью перешли две школы: №3 в Аркадаке и в селе Куриловка Вольского района. Это 589 ребят и 20 учителей.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, такие меры приняли из-за трех заразившихся коронавирусом учеников и одного педагога.
Также на дому учатся 1 170 школьников из 44 классов 29 учебных заведений.
Частично закрыты четыре группы в двух детсадах Балаковского района и двух — в Саратове.
На самоизоляции 67 студентов из трех групп Саратовского техникума электроники и машиностроения и Новоузенского агротехнологического техникума.
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