От иных причин скончались 602 саратовца с коронавирусом

В Саратовской области всего скончались 602 человека с коронавирусом, но от других причин. Об этом сегодня, 19 октября, рассказал первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Напомним именно от COVID-19 умерли 138 человек, а заразились им за сутки — 163.

Также Шувалов рассказал, что 731 медик получили выплаты за то, что заболели коронавирусом, на более 50,3 млн рублей.

- Если медработник считает, что ему положены выплаты, а медорганизация этого не признает, то обращайтесь в Минздрав, будем разбираться, — заявил Шувалов.

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