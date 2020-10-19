В Саратовской области от коронавируса скончались женщина с мужчиной

В Саратовской области сегодня, 19 октября, стало известно о еще двух смертях от коронавируса.

В региональном Минздраве рассказали подробности о скончавшихся пациентах.

- Одним из умерших стал 62-летний мужчина. Он был в больнице по поводу хирургической патологии, но из-за развития двусторонней пневмонии его перевели в инфекционное отделение. Там он провел 27 дней, но, несмотря на усилия врачей, скончался, — сообщили в Минздраве.

Также умерла 54-летняя женщина. Ее госпитализировали в райбольницу с пневмонией. Там она лечилась пять дней, но состояние ухудшалось и ее перевели в специализированный госпиталь.

Женщина провела в стационаре семь дней, из них одни сутки на ИВЛ, и скончалась от прогрессирующей сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Также у нее была гипертония.

Таким образом, в Саратовской области насчитывается 138 смертей непосредственно от коронавируса.

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