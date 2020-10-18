За девять месяцев в Саратовской области сбили насмерть 54 пешехода

За год на саратовских дорогах погибли 54 пешехода

В Саратовской области с января по сентябрь включительно в 586 ДТП с участием пешеходов, погибли 54 пеших участника дорожного движения.

Еще 557 пешеходов получили травмы различной степени тяжести.

В 88 ДТП пострадали дети, двое погибли, 90 травмированы. Как сообщили в ГИБДД Саратовской области только в сентябре среди пешеходов пять детей и 13 взрослых получили травмы, двое взрослых погибли. Эти аварии произошли в темное время суток, на одежде у жертв не было световозвращающих элементов – катафотов.

С 19 по 25 октября сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Будь заметным пешеходом!». Будут особо внимательно отслеживать непредставление преимущества пешеходам со стороны автомобилистов, так и нарушениям правил перехода проезжей части пешеходами.

Кроме того, полицейские проведут акции по распространению световозвращающих элементов в общественных местах и мастер-классы по их изготовлению.