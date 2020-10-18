Мошенники обманули пенсионера, а потом предложили компенсацию

Мошенники дважды обманули 67-летнего жителя Заводского района Саратова. Его история легла в основу возбужденного уголовного дела. Об этом сообщили 18 октября в ГУ МВД по Саратовской области.

Как рассказал в полиции доверчивый мужчина, несколько лет назад он решил заняться выращиванием грибов в домашних условиях, для чего приобрёл в интернете специальные семена и необходимые приспособления. Коробки с шампиньонами и вешенками ему доставили по адресу, мужчина принялся за ними ухаживать, говорит делал все по инструкции, однако грибы у него так и не выросли. Мужчина попытался связаться с продавцами, но телефоны указанные на сайте, не отвечали. Почитав отзывы о компании, пенсионер понял, что его обманули.

Но жизнь ничему не научила с тех пор саратовца. Недавно ему позвонили и предложили компенсацию за неудачное начало грибного бизнеса в размере 580 тысяч рублей. Мужчина обрадовался и с удовольствием перевел по указанным счетам деньги за комиссию к будущей компенсации (35 тыс. рублей), оформление документов (116 тыс. рублей) и оплату услуг инкассаторов (139 тыс. рублей). В полицию мужчина пришел с жалобой на то, что компенсации он так и не увидел, хотя оплатил для ее получения в общей сложности 290 тыс. рублей.