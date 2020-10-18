В Энгельсе уволили чиновницу после жалоб на холодные обеды в школе

На сайте администрации Ванина числится заместителем главы района

После проверки министерства образования в Энгельсе уволили чиновницу – Татьяна Ванина занимала должность замглавы районной администрации по соцсфере.

Об этом сообщили в пресс-службе минобраза по результатам проверки

сотрудниками комитета по контролю и надзору в сфере образования школы №4 в поселке Приволжский в Энгельсе.

Проверка была назначена после жалоб родителей, в том числе на качество питания детей и подвоз холодной еды в школу.

- По информации главы Энгельсского района с должности заместителя главы администрации по социальной сфере уволена Т.Е. Ванина", - отметили в министерстве образования.

Между тем на официальном сайте администрации Энгельсского района сообщения об увольнении нет, в разделе "Администрация" сообщается, что Ванина по-прежнему возглавляет соцблок.