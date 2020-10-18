Отключена вода на нескольких улицах в Саратове и поселке Латухино

Специалисты ООО КВС устраняют повреждения на нескольких водопроводах в городе.

В связи с этим воды нет у жителей поселка Латухино по улицам 1Квартал 1-14; 2 Квартал 23 - 27; 3 Квартал 90,91; 7Квартал 14,15,20,19.

После прорыва на Комсомольской,28/30, нет воды в домах на улице Волжская, 2/10, а для ликвидации повреждений по улице Бардина,2 отключено холодное водоснабжение абонентам улиц Бардина, 2-я Электронная, Тархова, 27,27а.

Во всех случаях аварии обещают устранить до 20.00

Аварию, из-за которой нет воды на улице Мелиораторов, 9-19 планируют устранить к 17.00.