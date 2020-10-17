Александр Ванцов

Депутат Саратовской гордумы Александр Ванцов оказался на больничной койке после конфликта на дороге.

Как рассказал «Новостям Саратова» сам депутат, еще 7 октября его подрезал на дороге автомобиль, а его водитель нанес ему как минимум один удар. Сам Ванцов ехал после приема граждан на велосипеде по Новоастраханскому шоссе. После этого, на следующий день, с поднявшимся давлением его, как военного пенсионера, госпитализировали в госпиталь на 6 Дачной.

Полиция, куда обратилась супруга депутата, приняла заявление о нападении.

— Обычно я хожу с травматическим пистолетом, но в этот день я не был вооружен. Да, даже, если бы и был, я бы не успел воспользоваться оружием, — говорит депутат.