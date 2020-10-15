ООО «КВС» строит новый канализационный коллектор на 13-м Шелковичном проезде

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Специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» приступили к производству работ по строительству нового канализационного коллектора на 13-м Шелковичном проезде. Коммуникации диаметром d250 мм и протяженностью 130 метров позволят перераспределить мощность действующих канализационных сетей, а также обеспечить возможность подключения новых абонентов. Работы будут производиться методом горизонтально направленного бурения во избежание масштабных вскрышных работ.

Накануне состоялась встреча жителей с представителями ООО «КВС». В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Артем Райков, заместитель директора ООО «КВС» по капитальному строительству Собур Казакбаев, руководители управляющей организации, обслуживающей многоквартирные дома микрорайона. Представитель «Концессии водоснабжения — Саратов» рассказал жителям о планах производства, ответил на вопросы о необходимости данных мероприятий.

- Внутридворовые канализационные сети по данной улице в настоящее время работают на пределе своих возможностей. Эту нагрузку с них нужно снимать, чтобы избежать проблем с подпорами и вытеканиями стоков на поверхность. Думаю, этого не хотелось бы никому. Потому мы запланировали такие работы, которые позволят обеспечить работоспособность коммуникаций на долгие годы. Жители выразили опасения, что для монтажа новых коммуникаций нам придется перекопать дворовую территорию, однако современные технологии позволяют этого не делать. Мы будем работать методом прокола, а приямки, через которые мы протянем новые полимерные трубы, будут приведены в порядок, — рассказал Собур Казакбаев.

Инициативная группа граждан и представители управляющей организации ознакомились с проектной документацией, а также получили комментарии представителей ООО «КВС». По итогам встречи достигнута договоренность о совместном контроле ООО «КВС», администрации и жителей над производством работ.

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