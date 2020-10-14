Владимир Мисевичус и Николай Пантелиди Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области выросло число мест сосредоточения ДТП. Об этом в пресс-центре «КП-Саратов» 14 октября рассказал начальник управления развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Николай Пантелиди.

- В 2019 году таких мест сосредоточения ДТП в Саратове было 44, по области 72. В Этом году их стало 114. При этом все дорожные организации отчитываются о том, что их мероприятия по обеспечению безопасности на трассах оцениваются и признаны успешными. В арсенале дорожников по этому поводу в основном различные ограждения, барьеры и разметка. Все остальное – надземные и подземные переходы и т.д. – требует очень значительных капиталовложений, - рассказал Пантелиди.

Начальник отдела комитета по дорожному хозяйству, транспорту и благоустройству администрации Саратова Владимир Мисевичус пояснил, что ресурс этих приемов - разметки и отбойников, практически исчерпан в городе и требуется переходить к более дорогим механизмам и способам обеспечения безопасности на дорогах – расширению дорог, строительству переходов в разных плоскостях с дорогами. Это дорого из-за проблем с переносом коммуникаций. Но в ближайшее время такой проект будет реализовываться на улице Усть-Курдюмская.

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