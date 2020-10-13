Радаев назвал ситуацию с безработицей в Саратовской области тревожной

Ситуацию на рынке труда Саратовской области обсудили 13 октября на совещании у губернатора Валерия Радаева.

Как отметил глава региона, в базе служб занятости имеется 30 тыс. вакансий, но напряжение не спадает.

- Ситуация в экономике стабильная, но, что касается безработицы — она настораживает. По данному показателю регион всегда имел хороший результат, сейчас — 12-е место в ПФО. Нужна четкая стратегия, чтобы поэтапно снижать процент безработицы и выйти на среднее значение по ПФО, — сказал Радаев.

Зампред — министр труда и социальной защиты области Сергей Наумов, в свою очередь, сообщил, что с 1 октября впервые за много месяцев численность безработных граждан снизилась на 227 человек, а всего с начала года трудоустроено 19,6 тыс. человек. По данным отраслевых министерств и администраций муниципальных районов, за девять месяцев создано 10 тыс. новых рабочих мест.

- Нужно задействовать механизмы переподготовки на востребованные профессии. Особое внимание нужно уделять территориям, где будут реализованы крупные инвестпроекты. Здесь можно заранее вести подготовку кадров для будущих производств. Такие меры позволят снять напряжение, переломить негативную тенденцию. В реальном секторе экономики — большая доля сельского хозяйства, в котором всегда есть вакансии. Ситуация с безработицей в Саратовской области должна быть совершенно другой, — поставил задачи губернатор.