Троллейбусы Саратова перекрасят Фото: Екатерина Семенова

Саратовские троллейбусы поменяют цвет.

Сообщение об этом появилось в группе сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который помог получить городу 75 троллейбусов из Москвы.

На выбор предложены три варианта.

Голубой, в узорах на котором прослеживается силуэт консерватории, моста через Волгу и герб Саратова. Авторы проекта Антон Богнер и Эрик Шевченко отдают дань уважения Юрию Гагарину.

Вариант 1

Агентство городских изменений также предлагает сделать троллейбусы синими со стилизацией чешуи, что символизирует стерлядь.

Вариант 2

Наконец можно оставить знакомую саратовцам красно-белую ливрею троллейбусов, разработанную в Советском Союзе.

Вариант 3

Проголосовать за понравившийся вариант можно также в аккаунте главы Саратова Михаила Исаева.

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