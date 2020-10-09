Троллейбусы Саратова перекрасят
Фото: Екатерина Семенова
Саратовские троллейбусы поменяют цвет.
Сообщение об этом появилось в группе сторонников председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который помог получить городу 75 троллейбусов из Москвы.
На выбор предложены три варианта.
Голубой, в узорах на котором прослеживается силуэт консерватории, моста через Волгу и герб Саратова. Авторы проекта Антон Богнер и Эрик Шевченко отдают дань уважения Юрию Гагарину.
Вариант 1
Агентство городских изменений также предлагает сделать троллейбусы синими со стилизацией чешуи, что символизирует стерлядь.
Вариант 2
Наконец можно оставить знакомую саратовцам красно-белую ливрею троллейбусов, разработанную в Советском Союзе.
Вариант 3
Проголосовать за понравившийся вариант можно также в аккаунте главы Саратова Михаила Исаева.
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