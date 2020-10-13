Алексей Пивоваров приехал в Саратов и попросил подписчиков угадать город

Фото из Инстаграм-аккаунта Алексея Пивоварова
Российский журналист и блогер Алексей Пивоваров прилетел в Саратов вместе с сотрудниками канала «Редакция» на Youtube.
- Угадаем город? — спросил журналист у подписчиков своего Инстаграм-аккаунта.
Большинство комментаторов ответили, что Пивоваров приехал в Саратов, заметив на фоне массового селфи мост Саратов — Энгельс.
Шеф-продюсер «Редакции» Анастасия Кудрявцева также выложила несколько сториз: где она идет по улице Радищева и едет по мосту.
Цель визита федеральных журналистов в Саратов неизвестна.
Напомним, 17 сентября на канале «Редакция» вышел сюжет о подготовке детьми массовых расстрелов в школах, в том числе в Саратове.
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