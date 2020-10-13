В Саратовской области ряд школ и детсадов остаются без отопления

В Саратовской области 98% образовательных организаций обеспечены теплом, информирует 13 октября профильное министерство.

Отопление подается в 966 школ, 864 детских сада и 116 организаций дополнительного образования.

Пока что остаются холодными батареи в одной из школ Балашовского района, в двух детских образовательных учреждениях Энгельса. В Саратове нет тепла в СОШ №7 на Аткарской и детсаду «Совенок» из-за ремонта теплотрассы. Учреждения дополнительного образования №№126 и 45 располагаются в многоквартирных домах, температура воздуха там повысится вместе с подключением к отоплению квартир жильцов, то есть на общих основаниях.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования, 16 октября тепло должно быть во всех школах, детсадах и других образовательных учреждениях.