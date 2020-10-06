Начальником дорожного комитета Саратова стал бывший директор «Дорстроя»

Стало известно, кто станет новым руководителем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии города, на эту должность назначен Александр Гусев.

К обязанностям он приступит с 7 октября.

Александр Гусев ранее руководил МБУ «Дорстрой», которое находилось в подчинении у комитета. Гусеву 39 лет, у него два высших образования, он кандидат юридических наук, стаж работы в органах МСУ и муниципальных учреждениях превышает десять лет.

Напомним, предыдущий руководитель комитета Сергей Кузнецов был уволен по решению Михаила Исаева. Причиной названо то, что Кузнецов ранее возглавлял коммерческую фирму в сфере дорожного строительства.

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