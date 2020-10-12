В Саратовской области отменили карантин по птичьему гриппу

В Энгельсском районе Саратовской области 9 октября отменили карантин по птичьему гриппу.

- Мероприятия по ликвидации очага заболевания в Красноярском МО полностью выполнены, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении ветеринарии.

Теперь в районе можно перевозить, торговать птицей и многое другое.

Напомним, карантин ввели 15 сентября. За это время провели дезинфекцию, изоляцию очага, иммунизацию птиц в радиусе 10 км от вспышки и вакцинацию пернатых обитателей птицефабрик в 5 км от очага гриппа.

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