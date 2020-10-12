В Балаково скончался Анатолий Калашников

Анатолий Калашников

В Балаково скончался местный активист, политический и общественный деятель Анатолий Калашников. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил депутат ГД Николай Панков.

- Печальная новость из Балаково. Не стало неравнодушного человека, душой болевшего за родной город и район — Анатолия Михайловича Калашникова. Он один из ярких общественных деятелей. Ветеран труда, которого давно знал и с которым многое делали для жителей.

Искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича. Светлая ему память, — написал Николай Панков.

Калашников в разное время возглавлял исполком Саратовского регионального отделения общественного политического движения «Трудовой Балаково» и выдвигался на различных выборах, в том числе в Госдуму от «Сталинского блока — за СССР».