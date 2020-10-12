С театра оперы и балета в Саратове сняли скульптуры муз и арфы

Фото из инстаграма Александра Стрелюхина

Председатель правительства Александр Стрелюхин проехал по крупным объектам культуры и спорта, которые находятся на реконструкции. Его сопровождали министр культуры Татьяна Гаранина и министр спорта Александр Абросимов.

Сейчас, чтобы успеть вовремя, работы на них идут без выходных.

При этом на реконструкции театра оперы и балета, где начали трудиться на фронтоне, отставание уже заметно. Об этом в своем Инстаграм сообщил Александр Стрелюхин.

- Скульптуры арфы и двух муз демонтированы и отправлены на реставрацию. Начались работы на фронтоне здания. Пока деятельность подрядчика можно охарактеризовать, как неудовлетворительную — отставание от графика, на площадке недостаточно людей. Необходимо пересмотреть подходы, чтобы успеть выполнить объем работ 2020 года, — написал Стрелюхин.

В цирке пока обсуждают запуск отопления, не закончена электропроводка, установлены первые двери, художники расписывают стены амфитеатра.

В театре кукол «Теремок», как заметил Стрелюхин, «после конструктивной критики» подрядчик ускорился, график выдерживается, к 1 декабря все должно быть завершено. Если повезет, и коронавирус не введет новые ограничения, в театр дети смогут попасть на первые представления уже в середине декабря.

Во Дворце водных видов спорта по всем направлениям работ есть определенные отставания. Он должен быть сдан до нового года.