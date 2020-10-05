Коронавирус: отменены все спектакли саратовского ТЮЗа

Спектакли отменены

Все спектакли саратовского театра юного зрителя отменены.

Как сообщили «КП-Саратов» в театре, речь пока идет только об октябре.

Причина отмены — сложная эпидемиологическая ситуация. Деньги за билеты будут возвращены, для этого необходимо в течение десяти дней со дня запланированного спектакля подать заявление: в кассу или через электронную почту.

- Приносим свои извинения за доставленные неудобства! — отметили в театре.

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