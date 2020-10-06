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Губернатор Радаев обратился к саратовцам: На личном опыте убеждаюсь, насколько коварна эта зараза

Ситуация начнет меняться, когда каждый это поймет, считает глава региона
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Валерий Радаев болеет коронавирусом уже третью неделю

Валерий Радаев болеет коронавирусом уже третью неделю

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал жителей соблюдать меры предосторожности.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он просит горожан носить маски и соблюдать санитарные рекомендации.

- Уже третью неделю я болею «ковидом» и на личном опыте убеждаюсь, насколько коварна эта зараза. Поэтому обращаюсь к вам с настойчивой просьбой — сделайте все от вас зависящее, чтобы не заболеть, оградить от инфекции своих близких, — сказал Валерий Радаев.

В частности, следует носить маски в общественных местах, избегать скопления людей, мыть руки.

- Все эти месяцы мы слышим: маски, антисептики, постоянное мытье рук, социальная дистанция. Слышим, но не слушаем. Далеко не каждый, к сожалению, следует этим установкам в период пандемии. Отсюда и рост заболеваемости. Нельзя пренебрегать элементарными правилами, тем более соблюдать их не так сложно. Как только каждый поймет их необходимость — ситуация начнет меняться. Ради своего здоровья это важно делать, — говорится в обращении Валерия Радаева.

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