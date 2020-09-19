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Валерий Радаев заразился коронавирусом

Губернатор Саратовской области ушел на самоизоляцию
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Валерия Радаев сообщил, что заражен коронавирусом. Фото из Instagram губернатора Саратовской области

Валерия Радаев сообщил, что заражен коронавирусом. Фото из Instagram губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом.

Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.

- Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме, — написал Валерий Радаев.

Он поблагодарил медиков, всех, кто трудится в больницах и поликлиниках.

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