Валерия Радаев сообщил, что заражен коронавирусом. Фото из Instagram губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом.

Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.

- Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме, — написал Валерий Радаев.

Он поблагодарил медиков, всех, кто трудится в больницах и поликлиниках.

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