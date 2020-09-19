Валерия Радаев сообщил, что заражен коронавирусом. Фото из Instagram губернатора Саратовской области
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом.
Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.
- Дорогие друзья, счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме. Продолжаю работать в дистанционном режиме, — написал Валерий Радаев.
Он поблагодарил медиков, всех, кто трудится в больницах и поликлиниках.
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