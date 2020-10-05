Председатель Совета ректоров вузов поздравил коллег с Днем учителя

Виктор Чепляев

Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев поздравил коллег с профессиональным праздником.

Сердечно поздравляю всех представителей самой гуманной, ответственной и востребованной профессии с Днем учителя!

Этот праздник является по-настоящему всенародным – каждый из нас помнит любимого учителя и наставника, благодарность которому остается на всю жизнь.

Деятельность на ниве образования и просвещения всегда требовала полной самоотдачи, неустанного труда, глубокого профессионализма и широкой эрудиции. Сегодня, в век информационных технологий, Учитель с большой буквы призван не только донести до учеников знания, но и научить их самостоятельно мыслить, принимать решения, быть в ответе за свои поступки, чтобы стать достойными гражданами нашего Отечества.

Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь искренней преданности своему делу!

От всей души желаю крепкого здоровья и благополучия, новых творческих достижений, успешного претворения в жизнь самых смелых идей и планов!

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

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