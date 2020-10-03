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Панков: Главное — обеспечить качество, чтобы жители видели результат

Депутат Госдумы прокомментировал увольнение Сергея Кузнецова
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Депутат Государственной думы Николай Панков высказал мнение об увольнении руководителя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Саратова Сергея Кузнецова.

Панков считает, что отстранение от должности вызвано стремлением главы города Михаила Исаева обеспечить прозрачность конкурсных процедур и качество ремонтных работ.

- Это говорит о том, что для городской власти приоритет — создание комфортной городской среды, эффективная реализация возможностей, которые имеются у Саратова в этой сфере. В областной центр поступает немалое финансирование из бюджетных и внебюджетных источников на дороги и тротуары. Каждый рубль должен быть потрачен не только эффективно, но и открыто и прозрачно, с конкурентным участием дорожно-строительных организаций, — заявил Панков.

Он напомнил, что недавно из-за сомнительных действий подрядчиков в Заводском районе городу пришлось обращаться в прокуратуру, «такие случаи не должны повториться».

- Главное — обеспечить качество ремонтных работ, соблюдение сроков и неукоснительное соблюдение законодательства, чтобы жители видели результат: качественные и безопасные дороги и тротуары, — подчеркнул парламентарий.

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