В Саратове «Приора» сбила велосипедиста: правоохранители ищут очевидцев

Правоохранители в Саратове ищут очевидцев августовского ДТП на Новоузенской.

- Авария произошла примерно в 17:55 3 августа напротив первого корпуса дома №220. «Лада Приора» столкнулась с велосипедом. Водитель двухколесного транспорта пострадал, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Очевидцев просят откликнуться по телефонам 8 (8452) 99-46-88 и 8-927-226-02-49 или по адресу отдела по расследованию ДТП: улица Чернышевского, 88, кабинет 804. Также граждан просят предоставить видеозаписи, если они есть.

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