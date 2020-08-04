В Саратове Lada Priora сбила велосипедиста
Мужчину госпитализировали
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Вчера, 3 августа, в 16:30 в Саратове 25-летний водитель Lada Priora, по предварительным данным, сбил 30-летнего мужчину.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном УГИБДД.
Авария произошла напротив первого корпуса дома №220 на Новоузенской улице.
Гражданина, который был за рулем двухколесного транспорта, госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU