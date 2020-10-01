В пяти районах Саратовской области отопление дадут к середине октября

Отопительный сезон начали, но тепло будет позже

Саратовской области на 1 октября решение о начале отопительного сезона приняли в 32 районах, двух бывших ЗАТО — Шиханы и Михайловский, а также в областном центре.

С 4 октября начнется пуск тепла в Хвалынском районе, с 15 октября — в Александрово-Гайском, Ершовском и Ровенском, Турковском, Энгельсском районах. Отопление будет включено раньше при условии сохранения среднесуточной температуры ниже 8 градусов в течение пяти дней. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

Ранее замглавы администрации Саратова Максим Сиденко заявил, что отопсезон начат, но тепло может прийти в дома и через две недели.