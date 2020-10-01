Министр культуры Татьяна Гаранина рассказала о своем главном желании

Татьяна Гаранина поделилась своим самым большим желанием
Фото: Дарья Вострикова
Министр культуры Саратовской области Татьяна Гагарина оценила новый зал театра оперы и балета, который теперь временно размещается в ДК «Тантал» на 2-й Дачной.
Она отметила, что подготовка к открытию завершается — таблички и обозначения есть, люстры горят, портреты вешают.
Чиновница выразила надежду, что люди, пусть даже с наполнением зала на 30%, придут сюда. А потом отступит коронавирус, и залы будут полны. Она поблагодарила всех, кто ждет, когда двери театра откроются.
- Никаких трудностей нет, и культура давно готова выйти, — заявила министр.
Главное желание Татьяны Гараниной, как она сказала журналистам, посетить премьеры театра и пересмотреть спектакли.
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