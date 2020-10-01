Юрий Кочнев надеется вернуть труппу театра оперы и балета в прежнее здание через три года

Театр оперы и балета переместился в здание ДК Тантал на 2-й Дачной Фото: Дарья Вострикова

Театр оперы и балета планируют сдать максимум за три года — там вскоре стартует масштабная реконструкция.

Сегодня, 1 октября, худрук театра оперы и балета Юрий Кочнев в помещении ДК Тантал, куда временно переселили труппу театра, рассказал о готовности учреждения встречать зрителей.

- 9 октября откроется сезон мероприятиями Собинского фестиваля, перенесенного с мая. Он посвящен 75-летию победы. С 20 октября планируем здесь показывать текущий репертуар. Театр звучит отлично, хотя никто не планировал его как зал для оперных постановок, хороший баланс с оркестром, удалось выгородить оркестровую яму, здесь удачная акустика по соотношению звучащего со сцены голова и оркестра, — отметил он.

Худрук рассказал корреспонденту «КП-Саратов», что театр останется в ДК «Тантал» на 2-й Дачной не менее, чем на два полных сезона. Если все здесь будет хорошо, то даже поставят четыре новых спектакля.

Он отметил, что «трех-то сезонов точно будет достаточно», а о пяти-шести сезонах здесь речи не идет.

По контракту окончание работ в здании театра оперы и балета на Театральной площади запланировано на 15 декабря 2022 года.

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