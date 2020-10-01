За сутки в Саратовской области выявили 127 случаев коронавируса

В Саратовской области сегодня, 1 октября, выявили еще 127 случаев коронавируса.

- Общее количество зараженных в регионе — 15 613. Выздоровели с начала эпидемии 10 401 человек, за сутки — 18, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев в Саратове — 56. Еще 17 больных выявили в Балашовском районе, 15 — в Энгельсском. Еще в 21 районе — по пять и менее зараженных за сутки.

Более сотни — 101 человек — с неустановленным источником заражения, 25 — контактные, один прибыл с симптомами ОРВИ с другой территории.

За сутки выявили девять заболевших детей до 14 лет, троих в возрасте 15–17 лет. Старше 60 заразились коронавирусом 45 человек.

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