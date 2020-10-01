Панков потребовал выявить и наказать виновных в создании бесчеловечных условий в приюте для стариков

Депутат Госдумы, секретарь реготделения «Единой России» Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» предложил сурово наказать ответственных за бесчеловечное обращение с пожилыми в частном доме престарелых в Саратове.

- Права пожилых людей, считаю, нуждаются в особой защите. Они проработали столько лет на благо нашего общества, заслужили уважение и заботу. Потрясла просто до глубины души ситуация в Волжском районе Саратова, где в частном доме престарелых обнаружились бесчеловечные условия для проживания. В связи с этим считаю важным поднять сразу несколько вопросов.

Первый — кто выдавал разрешения на работу этого учреждения? Если оно частное, то значит, кто-то получает прибыль от его работы. И неужели контролирующие организации ни разу там не бывали?

Второе: кто должен понести наказание? Оно, считаю, должно быть суровым. Знаю, сейчас идет разбирательство. Со своей стороны, напишу запрос в профильные структуры, кто конкретно и пофамильно должен быть наказан? Чтобы вопрос об ответственности не был «замылен» и не получилось так, что люди пострадали, а виноватых нет, — написал Панков.