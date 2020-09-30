В Энгельсе подросток на мопеде врезался в два автомобиля и выжил

Подросток без водительских прав разбился в Энгельсе на мопеде. Фото ГИБДД Энгельса

Вечером 30 сентября в Энгельсе 17-летний подросток устроил ДТП и попал в больницу.

Как уточнили в ГИБДД Энгельса, на перекрестке улицы Краснодарская и проспекта Энгельса LADA Granta столкнулась с мопедом Racer, которым управлял 17-летний подросток.

После удара мопед отбросило на проезжавшую рядом Chevrolet. Байкера госпитализировали с различными травмами.

Оказалось, у подростка не было водительских прав, а на мопеде – госномеров.